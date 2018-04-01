سعر الدرهم الإماراتي مقابل دولار أمريكي الأحد

1 دولار أمريكي = 3.6730 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي
GMT 00:53 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسانسعر الدرهم الإماراتي مقابل اليورو الأحد
GMT 14:53 2018 السبت ,31 آذار/ مارسسعر الجنية المصري مقابل الدينار الليبي السبت
GMT 14:51 2018 السبت ,31 آذار/ مارسسعر الجنية المصري مقابل الدرهم المغربي السبت
GMT 14:48 2018 السبت ,31 آذار/ مارسسعر الجنية المصري مقابل الليرة السورية السبت
GMT 14:46 2018 السبت ,31 آذار/ مارسسعر الجنية المصري مقابل الشلن الصومالي السبت
جذبت النجمة العالمية سيلينا غوميز التي لم تفارق الابتسامة وجهها على الرغم من حالة التوتر التي تعيشها، بسبب ابتعادها عن صديقها نجم البوب الشهير جاستين بيبر، عدسات المصورين، وهي تغادر مطعمًا في بيفرلي هيلز يوم الجمعة، وكانت في انتظار سيارتها. وظهرت سيلينا غوميز، بإطلالة مميزة ورسمية بعض الشئ حيث اعتمدت أسلوب "Semi-formal"مع مجموعة من الألوان الفاتحة ، فاختارت أن ترتدي سروالا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، منسقا مع سترة مخططة باللونين الأبيض والأسود حملت توقيع دار أزياء "Reformation ". وانتعلت غوميز زوجا من الأحذية الرياضية البيضاء، وأضافت حقيبة يد كلاسيكية وأقراط فضية وخواتم وأخفت أعينها بنظارة شمسية أنيقة. وسيلينا قررت الابتعاد عن حبيبها السابق المغني جاستن بيبر للتفكير وإعادة استجماع نفسها من جديد. ويقال أنها تشعر بالحساسية والضغط جراء اهتمام وسائل الإعلام بموضوع علاقة والدتها ماندي تيفي وبيبر، حيث ترغب في
أرسل تعليقك