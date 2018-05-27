سعر الريال السعودي مقابل ليرة لبنانية الأحد

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 403.1398 ليرة لبنانية
GMT 01:48 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل دينار اردني الثلاثاء
GMT 02:14 2018 السبت ,05 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل ليرة سورية السبت
GMT 02:12 2018 السبت ,05 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل دينار ليبي السبت
GMT 03:51 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانسعر الريال السعودي مقابل جنيه مصري الأحد
ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بثلاث إطلالات جديدة في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الخميس، بعد غياب فترة عن الأضواء، حيث ارتدت في أولى إطلالاتها، الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا فستانًا أبيض اللون قصير مستوحى من فساتين مارلين مونرو، يتميز بأنه بلا أكمام وبتنورة من الشيفون، وأكملت إطلالتها بتصفيفة شعر عصرية وزوجًا من الأحذية السوداء مع حقيبة ونظارة بذات اللون. ورصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إطلالة ثانية للنجمة الشهيرة ببدلة صوف صفراء منقوشة مع حقيبة جلدية سوداء فاخرة وأنيقة، إلى أن ظهرت بإطلالة ثالثة في مساء اليوم ذاته مرتدية فستان أحمر خمري قصير في طريقها لتناول العشاء مع أصدقاءها في مدينة نيويورك، وأكملت إطلالتها مع حقيبة يد سوداء وأحذية وقفازات بنفس اللون، وأخفت عينيها بنظارة شمسية كلاسيكية، ولإضفاء اللمسات البراقة على إطلالتها، ارتدت سوارًا كبيرًا من الألماس وقلادة، بالإضافة إلى زوج
أرسل تعليقك