المنتخب المصري يصل الكويت قبل مواجهة منتخبها وديًا

وصل منذ قليل المنتخب الوطنى، إلى الكويت، استعدادًا لمواجهة المنتخب الكويتى، يوم الجمعة المقبل، فى المباراة الودية التى تأتى ضمن استعدادات الفراعنة لكأس العالم بروسيا.
وكان في استقبال بعثة المنتخب الوطني السفير المصرى بدولة الكويت طارق القوني وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.
يذكر أن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قد حضر مران المنتخب الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى مساء اليوم، ضمن المعسكر التدريبى للمنتخب استعدادًا لكأس العالم بروسيا، وتوجه بعد ذلك إلى فندق إقامة اللاعبين لتناول الإفطار معهم ثم توجه اللاعبين إلى المطار للتوجه إلى الكويت.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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