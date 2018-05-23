المنتخب المصري يصل الكويت قبل مواجهة منتخبها وديًا

وصل منذ قليل المنتخب الوطنى، إلى الكويت، استعدادًا لمواجهة المنتخب الكويتى، يوم الجمعة المقبل، فى المباراة الودية التى تأتى ضمن استعدادات الفراعنة لكأس العالم بروسيا.

وكان في استقبال بعثة المنتخب الوطني السفير المصرى بدولة الكويت طارق القوني وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

يذكر أن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قد حضر مران المنتخب الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى مساء اليوم، ضمن المعسكر التدريبى للمنتخب استعدادًا لكأس العالم بروسيا، وتوجه بعد ذلك إلى فندق إقامة اللاعبين لتناول الإفطار معهم ثم توجه اللاعبين إلى المطار للتوجه إلى الكويت.