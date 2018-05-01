وصل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى إلى القاهرة بعد رحلة علاجية فى الإمارات و ألمانيا.
كشف الإعلامي أحمد شوبير فى برنامجه " مع شوبير" عن وصول الخطيب للقاهرة بعد رحلة علاج طويلة ويباشر عمله فى قيادة الأهلى خلال أيام.
من المنتظر أن يعقد الخطيب إجتماعا هاما مع حسام البدري لحل أزمات الفريق سريعا، وإنتشال الفريق سيرعا من كبوته بعد الخسارة من الزمالك في القمة 116، والخروج من كأس مصر إثر خسارته من الأسيوطي في الدور ربع النهائي.".
وتواجد رئيس النادى الأهلى خلال الفترة الماضية فى الإمارات وألمانيا لتلقى العلاج، بعدما أجرى جراحة العمود الفقرى فى ألمانيا.
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