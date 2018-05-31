زيدان يكشف سبب رحيله عن نادي ريال مدريد

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان السبب وراء تقديم استقالته من تدريب ريال مدريد.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لإعلان استقالته: "لقد كان قرار (الاستقالة) صعبا علي، ولكني اتخذته في النهاية ولن أتراجع عنه، من الصعب الحفاظ على النسق ذاته في فريق بحجم ريال مدريد لأكثر من 3 مواسم، أحتاج إلى مسار مختلف وإلى طريقة أخرى للعمل".