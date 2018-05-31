زيدان يكشف سبب رحيله عن نادي ريال مدريد

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان السبب وراء تقديم استقالته من تدريب ريال مدريد.
وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لإعلان استقالته: "لقد كان قرار (الاستقالة) صعبا علي، ولكني اتخذته في النهاية ولن أتراجع عنه، من الصعب الحفاظ على النسق ذاته في فريق بحجم ريال مدريد لأكثر من 3 مواسم، أحتاج إلى مسار مختلف وإلى طريقة أخرى للعمل".
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ظهرت النجمة العالمية، اميليا كلارك، بإطلالة جذابة وأنيقة خلال حفلة "the American Songbook" المقامة في مدينة نيويورك الأميركية. ولفتت الممثلة البريطانية البالغة من العمر 31 عامًا، الأنظار إليها، بفستان أسود من دون أكمام مع خط عنق منحني، ونسقت معه سترة قصيرة وبأكمام طويلة مزينة بخيوط باللون الكحلي وازرار سوداء. وأكملت نجمة "Game Of Thrones" إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ومن الناحية الجمالية، تألقت بشعرها القصير المنسدل، أما الماكياج فكان ناعمًا مع إضافة الماسكارا السوداء ولمسة من أحمر الشفاه اللامع وأحمر الخدود الوردي. واميليا كلارك نالت شهرة عالمية بعد أن لعبت أحد أدوار البطولة في المسلسل الأكثر شهرة "Thrones of Game- لعبة العروش" وأصبحت واحدة من أهم النجمات ومن أبرز الوجوه المعروفة. وكشفت في وقت سابق أنها ستحصل على وشم تنين لتخليد النهاية الحتمية للسلسلة الملحمية، التي استطاعت تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة
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