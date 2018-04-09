الأهلي يواجه فريق عالمي في مهرجان اعتزال حسام غالي

الإعلامي إسلام الشاطر، أن الأهلي سيواجه أياكس أمستردام الهولندي، في مهرجان اعتزال حسام غالي، والمقرر إقامته يوم 11 مايو المقبل، على ستاد هزاع بن زايد بالإمارات.
وأضاف الشاطر خلال برنامجه "اكسترا تايم" المذاع على قناة إكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن غالي أصر على إنهاء مشواره الكروي داخل جدران النادي الأهلي عقب انتهاء تعاقده مع النصر السعودي
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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