أعرب محمد صلاح جناح منتخب مصر وفريق ليفربول عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، والتي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.وقال صلاح عقب تتويجه بالجائزة: "شرف لي أن أرشح لهذه الجائزة، وسعيد وفخور أن أحصل عليها".
وتابع: "من اليوم الأول الذي جئت فيه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، أردت أن أكون ناجح، لقد عدت إلى إنجلترا بعد تجربة تشيلسي التي لم أحصل فيه على فرصتي، ونجحت في إثبات نفسي".
وأضاف: "ما حققته من نجاح لم يكن ليتم لولا تعاون زملائي وأيضا دور المدير الفني معي".وأتم: "أتمنى مشوار رائعا لنا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مواجهة روما ستكون صعبة وستكون خاصة بالنسبة لي، وأنا متحمس لهذه المباراة".
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ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
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