أعرب محمد صلاح جناح منتخب مصر وفريق ليفربول عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، والتي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.وقال صلاح عقب تتويجه بالجائزة: "شرف لي أن أرشح لهذه الجائزة، وسعيد وفخور أن أحصل عليها".

وتابع: "من اليوم الأول الذي جئت فيه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، أردت أن أكون ناجح، لقد عدت إلى إنجلترا بعد تجربة تشيلسي التي لم أحصل فيه على فرصتي، ونجحت في إثبات نفسي".

وأضاف: "ما حققته من نجاح لم يكن ليتم لولا تعاون زملائي وأيضا دور المدير الفني معي".وأتم: "أتمنى مشوار رائعا لنا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مواجهة روما ستكون صعبة وستكون خاصة بالنسبة لي، وأنا متحمس لهذه المباراة".