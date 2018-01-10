عادل عزت يثني على روح لاعبي المنتخب الأولمبي في مباراة الأردن
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المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يواجه منتخبات العراق وبلجيكا و أوكرانيا و البيرو و ألمانيا و إيطاليا وديًا ضمن استعداداته لكأس العالم 2018. حمزة إدريس يشيد بروح لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي أمام نظيرهم الأردني في أولى مبارياتهم الآسيوية. الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن الجدول الزمني لاستعداد الأخضر قبل كأس العالم. عادل عزت يثني على روح لاعبي المنتخب الأولمبي في مباراة الأردن. رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يقول إنه لن يسمح للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بأن ترفع رأسها مجددًا. الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة بسبب التطورات السورية أسوشييتد برس يصرح أن ترمب قد يرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في إطار الاتفاق النووي قوات الاحتلال تقتحم مدينة يطا جنوب الخليل. البيت الأبيض يعلن نشعر بالقلق العميق لاعتقال الآلاف في إيران بسبب التظاهر السلمي شرطة منطقة الجوف تواصل حملتها لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود.
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عادل عزت يثني على روح لاعبي المنتخب الأولمبي في مباراة الأردن.

العرب اليوم -

العرب اليوم - عادل عزت يثني على روح لاعبي المنتخب الأولمبي في مباراة الأردن.

عادل عزت يثني على روح لاعبي المنتخب الأولمبي
الرياض - العرب اليوم

عادل عزت يثني على روح لاعبي المنتخب الأولمبي في مباراة الأردن.

رياضة عاجل
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عادل عزت يثني على روح لاعبي المنتخب الأولمبي في مباراة الأردن عادل عزت يثني على روح لاعبي المنتخب الأولمبي في مباراة الأردن



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عادل عزت يثني على روح لاعبي المنتخب الأولمبي في مباراة الأردن عادل عزت يثني على روح لاعبي المنتخب الأولمبي في مباراة الأردن



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خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان

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