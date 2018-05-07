الجزيرة الإماراتي يفوز بيرسيبوليس الإيراني بثلاثية في دوري أبطال آسيا

استطاع فريق الجزيرة الإماراتي أن يقلب تأخره بهدف إلى فوز على بيرسيبوليس الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي اليوم ضمن ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أبطال آسيا لكرة القدم .

وتقدم فريق بيرسيبوليس بهدف ، لكن الجزيرة رد بهدفين حملا توقيع علي أحمد مبخوت والبرازيلي روماريو في الدقيقتين 52 و77 ، ثم أدرك الفريق الإيراني هدف التعادل بالدقيقة 85 من ضربة جزاء ، وقبل نهاية المباراة في وقتها بدل الضائع يسجل خليفة مبارك هدف الفوز للجزيرة .

ويلتقي الفريقان إيابا الاثنين المقبل على ملعب أزادي في طهران .