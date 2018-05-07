الزمالك يفوز على الإسماعيلي ويتأهل للدور النهائي في بطولة كأس مصر

فاز فريق الزمالك على منافسه الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وبهذا الفوز تأهل الزمالك إلى الدور النهائي في بطولة كأس مصر في انتظار الفائز في المباراة المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء بين فريقي سموحة والأسيوطي سبورت.