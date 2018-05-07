تعادل الجزيرة والفيصلي في نصف النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي

حسم التعادل الايجابي لقاء القمة الأردنية بين فريقي الجزيرة و الفيصلي بهدف لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد عمان الدولي في ذهاب نصف نهائي منطقة غرب آسيا لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وتقام مباراة الاياب الاثنين القادم ، لتحديد الفريق المتاهل الى نهائي منطقة غرب اسيا.
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أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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