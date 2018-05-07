تعادل الجزيرة والفيصلي في نصف النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي

حسم التعادل الايجابي لقاء القمة الأردنية بين فريقي الجزيرة و الفيصلي بهدف لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد عمان الدولي في ذهاب نصف نهائي منطقة غرب آسيا لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتقام مباراة الاياب الاثنين القادم ، لتحديد الفريق المتاهل الى نهائي منطقة غرب اسيا.