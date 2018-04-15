باريس سان جيرمان يتوج بالدوري الفرنسي ويحتفل بسباعية فى موناكو

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة السابعة فى تاريخه بعد اكتساحه لضيفه موناكو بنتيجة 7 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "حديقة الأمراء"، وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي.