تعادل سلبي بين بوروسيا مونشنجلادباخ وماينز في الدوري الألماني

تعادل فريق بوروسيا مونشنجلادباخ مع مضيفه فريق ماينز سلبيا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "أوبيل أرينا" ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الألماني لكرة القدم.
وبهذه النتيجة، أصبح رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ 37 نقطة في المركز التاسع، كما ارتفع رصيد ماينز إلى النقطة 26 في المركز السادس عشر.
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جذبت النجمة العالمية سيلينا غوميز التي لم تفارق الابتسامة وجهها على الرغم من حالة التوتر التي تعيشها، بسبب ابتعادها عن صديقها نجم البوب الشهير جاستين بيبر، عدسات المصورين، وهي تغادر مطعمًا في بيفرلي هيلز يوم الجمعة، وكانت في انتظار سيارتها. وظهرت سيلينا غوميز، بإطلالة مميزة ورسمية بعض الشئ حيث اعتمدت أسلوب "Semi-formal"مع مجموعة من الألوان الفاتحة ، فاختارت أن ترتدي سروالا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، منسقا مع سترة مخططة باللونين الأبيض والأسود حملت توقيع دار أزياء "Reformation ". وانتعلت غوميز زوجا من الأحذية الرياضية البيضاء، وأضافت حقيبة يد كلاسيكية وأقراط فضية وخواتم وأخفت أعينها بنظارة شمسية أنيقة. وسيلينا قررت الابتعاد عن حبيبها السابق المغني جاستن بيبر للتفكير وإعادة استجماع نفسها من جديد. ويقال أنها تشعر بالحساسية والضغط جراء اهتمام وسائل الإعلام بموضوع علاقة والدتها ماندي تيفي وبيبر، حيث ترغب في
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