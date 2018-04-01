تعادل سلبي بين بوروسيا مونشنجلادباخ وماينز في الدوري الألماني

تعادل فريق بوروسيا مونشنجلادباخ مع مضيفه فريق ماينز سلبيا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "أوبيل أرينا" ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ 37 نقطة في المركز التاسع، كما ارتفع رصيد ماينز إلى النقطة 26 في المركز السادس عشر.