قناة فضائية تضع اللاعب محمد صلاح في أزمة جديدة

وقع اللاعب المصري محمد صلاح في أزمة جديدة بسبب قناة فضائية تم إطلاقها مؤخرًا، تحمل اسمه وشعار يحتوي على صورته وكشف عن تلك الأزمة الإعلامي جابر القرموطي في حلقة الجمعة 4 نيسان / أبريل من خلال برنامجه "مانشيت" المذاع عبر قناة "النهار".ووجه القرموطي رسالة إلى المجلس الأعلى للإعلام، للتدخل فورا وغلق هذه القناة لبثها موادٍ مسيئة لرموز الكرة المصرية سواء محمد صلاح أو لاعبون أخرون.