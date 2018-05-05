قناة فضائية تضع اللاعب محمد صلاح في أزمة جديدة

وقع اللاعب المصري محمد صلاح في أزمة جديدة بسبب قناة فضائية تم إطلاقها مؤخرًا، تحمل اسمه وشعار يحتوي على صورته وكشف عن تلك الأزمة الإعلامي جابر القرموطي في حلقة الجمعة 4 نيسان / أبريل من خلال برنامجه "مانشيت" المذاع عبر قناة "النهار".ووجه القرموطي رسالة إلى المجلس الأعلى للإعلام، للتدخل فورا وغلق هذه القناة لبثها موادٍ مسيئة لرموز الكرة المصرية سواء محمد صلاح أو لاعبون أخرون.
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يعتبرن ثلاثة من أجمل النساء في العالم، وأثبتت كل من عارضات الأزياء كيندال جينر ، هيلي بالدوين والممثلة ميشيل وليامز أنهن يستحققن اللقب عن جدارة، حيث كن يجذبن الأنظار لإطلالاتهم الرائعة في حفلة إطلاق مجموعة مجوهرات Tiffany & Co بنيويورك، يوم الخميس. ارتدت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بلا أكمام ويتميز بخط رقبة عالي وفتحة بأحد الجانبين.وأكملت إطلالتها الجذابة بخاتم من الألماس وعقد حول رقبتها، وأمسكت بيدها حقيبة مربعة صغيرة. كما ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الفضي دون حمالة، وقد أبرز النسيج المعدني اللامع لفستانها خصرها النحيل وجيدها الرشيق.وأضافت بالدوين البريق إلى اطلالتها من خلال زوج من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب مع تصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر، والقليل من المكياج مما جعلها تبدو طبيعية. أما
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