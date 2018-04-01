أتليتكو مدريد يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا بهدف نظيف

فاز فريق أتليتكو مدريد، على ديبورتيفو لاكورونيا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني.

وأحرز كيفن جاميرو لاعب أتلتيكو مدريد الهدف في مرمى ديبورتيفو لاكورونا من ركلة جزاء في الدقيقة 34 من عُمر الشوط الأول.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أتليتكو إلى 67 نقطة في المركز الثاني، بينما ظل ديبورتيفو لاكورونيا في المركز التاسع عشر برصيد 20 نقطة.