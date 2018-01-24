١٠ ألاف لكل لاعب بالمصري عقب الفوز على الزمالك

اعلنت ادارة النادي المصري البورسعيدي عن صرف ١٠ الاف جنية لكل لاعب بفريق الكرة بعد الفوز الثمين على الزمالك بهدف اسلام عيسى ووصول المصري الى النقطة ٣٧ انفرد خلالها بالمركز الثالث .وكانت ادارة المصري قد قررت مضاعفة مكافأة الفوز على الزمالك بعيدا عن اللائحة المالية بهدف تحفيز وتشجيع اللاعبين على احراز الفوز ومن المقرر ان تقوم الاداره بصرف مكافأة الفوز فور عودة الفريق الى بورسعيد