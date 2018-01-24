١٠ ألاف لكل لاعب بالمصري عقب الفوز على الزمالك

اعلنت ادارة النادي المصري البورسعيدي عن صرف ١٠ الاف جنية لكل لاعب بفريق الكرة بعد الفوز الثمين على الزمالك بهدف اسلام عيسى ووصول المصري الى النقطة ٣٧ انفرد خلالها بالمركز الثالث .وكانت ادارة المصري قد قررت مضاعفة مكافأة الفوز على الزمالك بعيدا عن اللائحة المالية بهدف تحفيز وتشجيع اللاعبين على احراز الفوز ومن المقرر ان تقوم الاداره بصرف مكافأة الفوز فور عودة الفريق الى بورسعيد
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عادت عارضة الأزياء كايا جيرير، مرة أخرى بإطلالة مذهلة خلال عرض لمصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد، الذي يعدّ من أهم المصممين العالميين في مجال الموضة والأزياء، بعد أن قدّمت أول عرض لها في مهرجان شانيل من خلال افتتاح أسبوع الموضة في باريس ربيع وصيف 2018 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وظهر جيرير ابنة السوبر موديل سيندي كراوفورد بإطلالة مميزة، وامتاز حياكة الفستان بـ"هوت كوتور" أي "الخياطة الراقية"، فهي تعد آخر صيحات الموضة العالمية. بعد أيام فقط من إعلانها عن مشاركتها مع المصمم الألماني، أثبتت ابنة عارضة الأزياء سيندي كروفورد أنها استطاعت أن تعتلي بقوة أعلى قائمتها لأفضل عارضات الأزياء الشهيرة. ظهرت كايا بفستان من اللون الوردي مع أكمام مغطاة بالريش، ذات التنورة الواسعة، بالإضافة إلى الأزهار التي تعلو حجاب الدانتيل الأسود، التي برز ملامحها الجميلة، وتزين فستانها مع تصميم الأزهار المعقدة
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