إنتر ميلان يواصل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي

تعادل إنتر ميلان، اليوم السبت، مع مضيفه أتالانتا سلبياً، في المباراة التي احتضنها ملعب "أتليتي آتزوري إيطاليا" ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (سيري آ).