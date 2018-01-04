الوداد المغربي أفضل نادي في إفريقيا لعام 2017 علي حساب الأهلي
GMT 20:05 2017 السبت ,04 تشرين الثاني / نوفمبربداية مباراة الوداد المغربي و الاهلي المصري في نهائي دوري ابطال افريقيا
GMT 16:20 2017 السبت ,04 تشرين الثاني / نوفمبرقنوات مفتوحة تنقل مباراة الوداد والأهلي في نهائي أفريقيا
GMT 14:55 2017 السبت ,04 تشرين الثاني / نوفمبرقناة إسرائيلية تبثّ نهائي الأهلي والوداد "مجانًا"
GMT 12:46 2017 الثلاثاء ,31 تشرين الأول / أكتوبرجماهير الأهلي تهتف افتح يا طاهر
GMT 19:03 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبرانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الأهلي و الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا
خطفت الممثلة المكسيكية سلمى حايك، الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورها افتتاح مهرجان "بالم سبرينغ" السينمائي الدولي، في دورته الـ29، بإطلالتها الأنيقة والمذهلة. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 51 عاما، فستانا طويلا باللون الأخضر، مزينا بحزام باللون الوردي، من توقيع بيت أزياء "غوتشي" الشهير، ما جذب المصورين إليها، خاصة بوقوفها بأكثر من وضعية على السجادة الحمراء، وأكملت النجمة المرشحة للأوسكار، إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، واختارت زوجا من الأقراط والخواتم الفضية. وكانت سلمى متواجدة في المهرجان السينمائي، لتسليم جائزة لصديقها المنتج غيليرمو ديل تورو وفريق عمل "shape of water" حسبما ذكرت من خلال صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، كما وجهت تحيتها للمخرج المكسيكي الذي يتوقع أن يحظى بفيلمه The Shape of water بعدد من الجوائز هذا العام، منها "غولدن غلوب" و"أوسكار"، وفقا لتقديرات النقاد الأميركيين، مؤكدة أن مواطنها وزميلها سيحرز علامة فارقة في
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