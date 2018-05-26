ريال مدريد يفوز بنهائي أبطال أوروبا بعد تغلبه على ليفربول
GMT 20:56 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوأيمن اشرف يحرز الهدف الأول للمنتخب المصري في مرمي منتخب الكويت
GMT 20:50 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوتبديل لمنتخب مصر بخروج رمضان صبحي ودخول مروان محسن والحكم يشهر الكارت الأصفر لكهربا
GMT 20:32 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوالمنتخب المصري يجري التبديل الثالث بخروج عمرو وردة ودخول تريزيجيه
GMT 19:17 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوفهد الأنصاري يحرز الهدف الأول لمنتخب الكويت في مرمي الفراعنة
GMT 19:13 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوبداية الشوط الأول من المباراة الودية بين المنتخب المصري ونظيره الكويتي
ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بثلاث إطلالات جديدة في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الخميس، بعد غياب فترة عن الأضواء، حيث ارتدت في أولى إطلالاتها، الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا فستانًا أبيض اللون قصير مستوحى من فساتين مارلين مونرو، يتميز بأنه بلا أكمام وبتنورة من الشيفون، وأكملت إطلالتها بتصفيفة شعر عصرية وزوجًا من الأحذية السوداء مع حقيبة ونظارة بذات اللون. ورصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إطلالة ثانية للنجمة الشهيرة ببدلة صوف صفراء منقوشة مع حقيبة جلدية سوداء فاخرة وأنيقة، إلى أن ظهرت بإطلالة ثالثة في مساء اليوم ذاته مرتدية فستان أحمر خمري قصير في طريقها لتناول العشاء مع أصدقاءها في مدينة نيويورك، وأكملت إطلالتها مع حقيبة يد سوداء وأحذية وقفازات بنفس اللون، وأخفت عينيها بنظارة شمسية كلاسيكية، ولإضفاء اللمسات البراقة على إطلالتها، ارتدت سوارًا كبيرًا من الألماس وقلادة، بالإضافة إلى زوج
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