الأهلي السعودي يخرج من دوري أبطال آسيا بتعادله مع السد القطري 2-2

خرج فريق الأهلي السعودي من منافسات دوري أبطال آسيا 2018 لكرة القدم ، بعد أن تعادل أمام السد القطري بهدفين لكل منهما خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن إياب دور الـ 16 للمسابقة .

وأحرز هدفي الأهلي كلاوديمير دي سوزا بالدقيقة 9 ، ومهند عسيري في الدقيقة 39 ، فيما سجل للسد بغداد بونجاح في الدقيقتين 2 و 70 .

وكان السد قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف ليتأهل إلى دور الـ 8 .