الأهلي السعودي يخرج من دوري أبطال آسيا بتعادله مع السد القطري 22
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الأهلي السعودي يخرج من دوري أبطال آسيا بتعادله مع السد القطري 2-2

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العرب اليوم - الأهلي السعودي يخرج من دوري أبطال آسيا بتعادله مع السد القطري 2-2

الأهلي السعودي يخرج من دوري أبطال آسيا
الرياض - العرب اليوم

خرج فريق الأهلي السعودي من منافسات دوري أبطال آسيا 2018 لكرة القدم ، بعد أن تعادل أمام السد القطري بهدفين لكل منهما خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن إياب دور الـ 16 للمسابقة .

وأحرز هدفي الأهلي كلاوديمير دي سوزا بالدقيقة 9 ، ومهند عسيري في الدقيقة 39 ، فيما سجل للسد بغداد بونجاح في الدقيقتين 2 و 70 .

وكان السد قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف ليتأهل إلى دور الـ 8 .

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الأهلي السعودي يخرج من دوري أبطال آسيا بتعادله مع السد القطري 22 الأهلي السعودي يخرج من دوري أبطال آسيا بتعادله مع السد القطري 22



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الأهلي السعودي يخرج من دوري أبطال آسيا بتعادله مع السد القطري 22 الأهلي السعودي يخرج من دوري أبطال آسيا بتعادله مع السد القطري 22



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