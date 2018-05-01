ريال مدريد يتأهل للمباراة النهائية لـدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.
GMT 17:42 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسانالإصابة تجبر إجايي للخروج من مباراة الأسيوطي
GMT 16:19 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانأول تعليق من وزير الرياضة المصري على أزمة محمد صلاح واتحاد الكرة
GMT 05:17 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانإعطاء الضوء الأخضر لمحمد إبراهيم للرحيل عن الزمالك
GMT 18:58 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسانمورينيو ينفي الإتهامات الموجّهة له بشأن التفريط في محمد صلاح
GMT 19:46 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسانسليمان يسجل الهدف الأول للأهلي في مباراة القمة
تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
أرسل تعليقك