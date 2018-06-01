ارتكب الحارس محمد الشناوي،حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم خطأ غريبا خلال مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب كولومبيا بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي في اطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.
وارسل ظهير ايمن منتخب كولومبيا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء على رأس المهاجم المخضرم رادميل فالكاو ليخرج الحارس محمد الشناوي بطريقه خاطئه وغريبة وكاد ان يكلف المنتخب الوطني الهدف الاول الا ان فالكاو سدد الكرة خارج المرمى.
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تألقت جنيفر لورانس في حفلة BAM "أكاديمية بروكلين للموسيقى" في مدينة نيويورك يوم الاربعاء، حيث ظهرت برفقة وارين أرونوفسكى، الذي قيل مؤخرًا أنهما انفصلا في الخريف الماضي، ولكن لم يبد أن هناك أي مشاعر صعبه بينهم عندما تم تصوير الزوجين معا في الحفلة. وظهرت الفائزة بجائزة الأوسكار والبالغة من العمر 27 عاما، بشعر منسدل في فستان مثير من ماركة Olivier Theyskens مع صدر محددة وتنورة ضيقة على الجسم أثناء عرضها على فيلم الأم، مع صانع الفيلم الذي كان واحدا من المكرمين مساء. وكانت أنظار الجميع على نجمة فيلم ألعاب الموت Hunger Games، حيث كانت متألقة فى فستانها الحرير أثناء دخولها أكاديمية بروكلين للموسيقى، وأضافت نجمة "ريد سبارو" إلى أناقتها كعب فضي مرصع بالأحجار الكريمة، مع مجوهرات على يدها لـ "ديفيد يورمان"، وأضفت جنيفر الى عينيها ظلاله سوداء متدرجة، وأضفت لمسة لامعة
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