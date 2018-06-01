ارتكب الحارس محمد الشناوي،حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم خطأ غريبا خلال مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب كولومبيا بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي في اطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

وارسل ظهير ايمن منتخب كولومبيا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء على رأس المهاجم المخضرم رادميل فالكاو ليخرج الحارس محمد الشناوي بطريقه خاطئه وغريبة وكاد ان يكلف المنتخب الوطني الهدف الاول الا ان فالكاو سدد الكرة خارج المرمى.