برشلونة يرفض التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن برشلونة الإسباني رفض التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وأفادت شبكة "دياريو جول" الإسبانية بأن روما الإيطالي، الذي كان صلاح محترفا في صفوفه، عرض خدمات الفرعون المصري على برشلونة الصيف الماضي لكن النادي الكتالوني رفض التفكير في ضم صلاح لصفوفه.
وأشارت دياريو جول إلى أن برشلونة رفض التعاقد مع صلاح صاحب الـ25 عاما من أجل التعاقد من جديد مع جيرارد ديولوفيو من إيفرتون.
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تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
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