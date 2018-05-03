برشلونة يرفض التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن برشلونة الإسباني رفض التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأفادت شبكة "دياريو جول" الإسبانية بأن روما الإيطالي، الذي كان صلاح محترفا في صفوفه، عرض خدمات الفرعون المصري على برشلونة الصيف الماضي لكن النادي الكتالوني رفض التفكير في ضم صلاح لصفوفه.

وأشارت دياريو جول إلى أن برشلونة رفض التعاقد مع صلاح صاحب الـ25 عاما من أجل التعاقد من جديد مع جيرارد ديولوفيو من إيفرتون.