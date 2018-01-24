إنبي يعلن إنتقال علي لطفي للاهلي

اعلن نادي إنبي، أمس الثلاثاء، رسميًا عن انتقال علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وأكد زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبى والمشرف العام على الكرة أن انتقال اللاعب جاء بعد الاتفاق الرسمى بين الطرفين على المقابل المادى وتنازل الحارس عن جزء من مستحقاته للنادي البترولي.
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عادت عارضة الأزياء كايا جيرير، مرة أخرى بإطلالة مذهلة خلال عرض لمصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد، الذي يعدّ من أهم المصممين العالميين في مجال الموضة والأزياء، بعد أن قدّمت أول عرض لها في مهرجان شانيل من خلال افتتاح أسبوع الموضة في باريس ربيع وصيف 2018 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وظهر جيرير ابنة السوبر موديل سيندي كراوفورد بإطلالة مميزة، وامتاز حياكة الفستان بـ"هوت كوتور" أي "الخياطة الراقية"، فهي تعد آخر صيحات الموضة العالمية. بعد أيام فقط من إعلانها عن مشاركتها مع المصمم الألماني، أثبتت ابنة عارضة الأزياء سيندي كروفورد أنها استطاعت أن تعتلي بقوة أعلى قائمتها لأفضل عارضات الأزياء الشهيرة. ظهرت كايا بفستان من اللون الوردي مع أكمام مغطاة بالريش، ذات التنورة الواسعة، بالإضافة إلى الأزهار التي تعلو حجاب الدانتيل الأسود، التي برز ملامحها الجميلة، وتزين فستانها مع تصميم الأزهار المعقدة
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