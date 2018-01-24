إنبي يعلن إنتقال علي لطفي للاهلي

اعلن نادي إنبي، أمس الثلاثاء، رسميًا عن انتقال علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وأكد زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبى والمشرف العام على الكرة أن انتقال اللاعب جاء بعد الاتفاق الرسمى بين الطرفين على المقابل المادى وتنازل الحارس عن جزء من مستحقاته للنادي البترولي.