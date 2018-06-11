مفاجأة سارة للجماهير المصرية في تمرين المنتخب بشأن محمد صلاح

تلقى الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، مفاجأة سارة خلال تمرين المنتخب الذي أقيم اليوم الإثنين، بمدينة جروزني الروسية، بعدما شهد عودة محمد صلاح إلى الملعب لأول مرة منذ إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي 3 / 1.
ويشير خوض الفرعون المصري تدريبات منفردة على هامش التدريبات الجماعية للاعبى المنتخب الوطني التي تقام حاليا بإستاد أحمد أرينا بجروزني، إلى اقتراب شفاء اللاعب؛ حيث لم يشارك في التدريبات خلال الفترة الماضية، واكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم.
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تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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