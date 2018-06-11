مفاجأة سارة للجماهير المصرية في تمرين المنتخب بشأن محمد صلاح

تلقى الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، مفاجأة سارة خلال تمرين المنتخب الذي أقيم اليوم الإثنين، بمدينة جروزني الروسية، بعدما شهد عودة محمد صلاح إلى الملعب لأول مرة منذ إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي 3 / 1.

ويشير خوض الفرعون المصري تدريبات منفردة على هامش التدريبات الجماعية للاعبى المنتخب الوطني التي تقام حاليا بإستاد أحمد أرينا بجروزني، إلى اقتراب شفاء اللاعب؛ حيث لم يشارك في التدريبات خلال الفترة الماضية، واكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم.