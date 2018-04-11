كريستين لاغارد متشائمة حيال نمو الاقتصاد العالمي

أبدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم الأربعاء تشاؤمها حيال مستقبل نمو الاقتصاد العالمي، ولا سيما بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الذي يهدد التبادل الحر.

وفي كلمة ألقتها في هونغ كونغ تمهيداً للاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي، حضت لاغارد الحكومات على "الابتعاد عن الحمائية" التي تقوض النمو الاقتصادي.