سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي في مباراة القمة

قلّص الأهلي الفارق مع الزمالك بتسجيل وليد سليمان الهدف الأول في الدقيقة 72 ، عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة محمد الحنفي، بعدما لمست الكرة يد الكونغولي كابونجو كاسونجو داخل منطقة الجزاء .وسدد وليد سليمان ركلة الجزاء على يمين الحارس محمود عبد الرحيم جنش.