أكد مدير المنتخب المصري إيهاب لهيطة، أن المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب مصر، هيكتور كوبر، وضع حارس مصر المقاصة احمد عادل عبد المنعم في دائرة اهتماماته لضمه خلال الفترة المقبلة ضمن قائمة معسكر مايو المقرر أن يقام في نهاية مايو المقبل.

وكان الحارس أحمد عادل عبد المنعم، قد انتقل خلال ميركاتو الشتاء الماضي من النادي الأهلي إلى مصر المقاصة، وشارك خلال 11 مباريات في الدوري المصري حتى الآن وظهر بصورة طيبة ما أدى لجذب أنظار هيكتور كوبر إليه.

ونجح أحمد عادل عبد المنعم، حارس مصر المقاصة، في المحافظة على نظافة شباكه خلال 8 مباريات من أصل 11 مباراة شارك فيها منذ انضمامه لمصر المقاصة حتى الآن في االدور الثاني من عمر الدوري المصري الممتاز.

كما ولم تهتز شباك الحارس سوى 4 مرات فقط في الـ 11 مباراة التي خاضها مع فريقه الفيومي في منافسات الدوري المصري، كما أكدت مصادر داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري، أن احمد عادل عبد المنعم هو المرشح لتعويض أحمد الشناوي حارس الزمالك بعد تعرضه لإصابة في الرباط الداخلي للركبة.

ووفقًا للتقارير الطبية الأخيرة، فأن أحمد الشناوي سيغيب عن الملاعب في فترة ما بين 4 إلى 6 أشهر، بعد خضوعه لعملية جراحية أمس الثلاثاء، وفي ظل عدم مشاركة شريف إكرامي مع النادي الأهلي وظهوره بالشكل المطلوب.