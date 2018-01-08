مرتضى يهاجم نجم الزمالك طارق حامد ويحمله مسؤولية الهزيمة

أعرب رئيس نادي الزمالك، مرتضي منصور، عن استيائه الشديد بعد الهزيمة أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وقال منصور خلال تصريحاته لبرنامج "على مسؤوليتي"، إنّ "طارق حامد يتحمل الثلاث أهداف التي سكنت شباك الزمالك، هناك أخطاء وقع فيها إيهاب جلال، ولكن هذه المباراة الأولي له وننتظر المزيد منه الفترة المقبلة".