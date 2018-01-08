مرتضى يهاجم نجم الزمالك طارق حامد ويحمله مسؤولية الهزيمة

أعرب رئيس نادي الزمالك، مرتضي منصور، عن استيائه الشديد بعد الهزيمة أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.
وقال منصور خلال تصريحاته لبرنامج "على مسؤوليتي"، إنّ "طارق حامد يتحمل الثلاث أهداف التي سكنت شباك الزمالك، هناك أخطاء وقع فيها إيهاب جلال، ولكن هذه المباراة الأولي له وننتظر المزيد منه الفترة المقبلة".
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جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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