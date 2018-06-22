رئيس الشيشان يهدي صلاح حق المواطنة الشيشانية

جروزنيلبت بعثة المنتخب الوطني مساء اليوم الجمعة دعوة الرئيس رمضان قادريوف رئيس جمهورية الشيشان على تناول العشاء في القصر الرئاسي ، وذلك في ختام إقامتها بمدينة جروزني عاصمة الشيشان كمقر إقامة وتدريب لها خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم .وقد أهدى الرئيس الشيشاني خلال الحفل حق المواطنة الشيشانية لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني