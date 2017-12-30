أحمد الشيخ يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك أتليتكو

في الدقيقة ٥٤ نجح البديل أحمد الشيخ في إضافة الهدف الثاني للنادي الأهلي ، بعد عرضية من كرة ثابتة أخطأ دفاع اتليتكو في التعامل معها ليحولها الشيخ في شباك الحارس البديل مويا.