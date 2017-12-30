أحمد الشيخ يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك أتليتكو

في الدقيقة ٥٤ نجح البديل أحمد الشيخ في إضافة الهدف الثاني للنادي الأهلي ، بعد عرضية من كرة ثابتة أخطأ دفاع اتليتكو في التعامل معها ليحولها الشيخ في شباك الحارس البديل مويا.
GMT 19:46 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرالجول الثالث لأتليتكو مدريد لــ"كيفن جاميرو"
GMT 19:44 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرالجول الثاني لأتليتكو مدريد لــ"كيفن جاميرو"
GMT 04:19 2016 السبت ,19 تشرين الثاني / نوفمبرالإعلان عن توفير 900 فرد لتأمين دربي مدريد في "الليغا"
GMT 20:32 2016 السبت ,28 أيار / مايوأتليتكو يسجل هدف التعادل في مرمى الريال
GMT 20:03 2016 السبت ,28 أيار / مايوركلة جزاء لصالح لاعبي أتليتكو بعد عرقلة من بيبي
ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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