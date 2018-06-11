فيفا يعلن حكم مباراة الافتتاح بين روسيا والسعودية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إسناد الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا، مهمة إدارة المباراة الافتتاحية بين روسيا والسعودية في كاس العالم، وأكد الاتحاد الدولي، على أن الأرجنتيني بيتانا، سيخوض مهمة المباراة الافتتاحية المقرر لها الخميس المقبل بين روسيا والسعودية.
ويعد بيتانا، واحد من أشهر الحكام المشاركين في البطولة، ولديه سجل كبير من إدراة المباريات، لذلك تم تعيينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
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تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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