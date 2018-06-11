فيفا يعلن حكم مباراة الافتتاح بين روسيا والسعودية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إسناد الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا، مهمة إدارة المباراة الافتتاحية بين روسيا والسعودية في كاس العالم، وأكد الاتحاد الدولي، على أن الأرجنتيني بيتانا، سيخوض مهمة المباراة الافتتاحية المقرر لها الخميس المقبل بين روسيا والسعودية.

ويعد بيتانا، واحد من أشهر الحكام المشاركين في البطولة، ولديه سجل كبير من إدراة المباريات، لذلك تم تعيينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.