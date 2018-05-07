محمد صلاح يختار رقم قميصه مع ريال مدريد للموسم المقبل

أكد موقع دون بالون الإسباني في تقرير له عن محمد صلاح، بأن الأخير قد نجح بالفعل في إنهاء كل التفاصيل الخاصة بعملية إنتقاله إلى صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل، مشددًا على كون محمد صلاح قد أختار إرتداء الرقم 11 في الموسم الجديد، وهذا بسبب كون صاحب القميص في الوقت الحالي “جاريث بيل” سيرحل بكل تأكيد في نهاية هذا الموسم عن ريال مدريد ويعود من جديد إلى الدوري الإنجليزي.

جريدة “أوليه” الإسبانية نقلت التقرير عن دون بالون، وأضافت بأن محمد صلاح يريد إستغلال الفرصة هذه المرة والإنتقال نحو صفوف ريال مدريد بعد نهاية كأس العالم المقبلة روسيا 2018، ولكن حتي هذه اللحظة لا يمكن القول بان محمد صلاح قد أصبح لاعبًا في صفوف ريال مدريد، فلازال الوقت مبكرًا للحديث عن ذلك.

وختم الجريدة الإسبانية تصريحاتها لتؤكد بأن أكبر أزمة ستواجه ريال مدريد في ضم محمد صلاح هو المقابل المادي الذي سيطلبه ليفربول للتنازل عن خدمات الدولي المصري وهداف البريميرليج في الموسم الحالي، حيث من المتوقع أن يكون ليفربول طامح في الحصول على مبالغ مالية تصل لـ 150 مليون باوند على الأقل.