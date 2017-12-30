مؤمن زكريا يودع جماهير الأهلي بعد تسجيله هدف التقدم على أتليتكو مدريد

ودع لاعب النادي الاهلي المصري جماهير فريقه ، بعد تسجيله هدف التقدم على نادي أتليتكو مدريد خلال المباراة الودية المقامة على ملعب الجيش في برج العرب.

وبعد تسجيل مؤمن الهدف ذهب الجماهير وأشار لهم بالتحية ، في إشارة أنه الظهور الاخير له، في ظل إعارته لنادي الامارات الإماراتية حتى نهاية الموسم .