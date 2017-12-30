مؤمن زكريا يودع جماهير الأهلي بعد تسجيله هدف التقدم على أتليتكو مدريد

ودع لاعب النادي الاهلي المصري جماهير فريقه ، بعد تسجيله هدف التقدم على نادي أتليتكو مدريد خلال المباراة الودية المقامة على ملعب الجيش في برج العرب.
وبعد تسجيل مؤمن الهدف ذهب الجماهير وأشار لهم بالتحية ، في إشارة أنه الظهور الاخير له، في ظل إعارته لنادي الامارات الإماراتية حتى نهاية الموسم .
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ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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