حفني يسجل الثاني الزمالك في شباك الأهلي

نجح أيمن حفني في تسجيل الهدف الثاني الزمالك ، في مفاجأة من العيار الثقيل في الدقيقة ٢١، عن طريق تمريرة عرضية متقنة من الجبهة اليسرى ، قابلها حفني بتسديدة مباغتة على يمين حارس الأهلي محمد الشناوي ، وسط غفلة من دفاع الأهلي .
GMT 19:46 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسانسليمان يسجل الهدف الأول للأهلي في مباراة القمة
GMT 19:44 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسانالهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق وليد سليمان من ركلة جزاء نفذها بنجاح على يسار الحارس جنش ليعلن عن هدف تقليص الفارق للأهلي.
GMT 19:28 2018 الخميس ,26 إبريل / نيساناعتراضات متكررة من لاعبي الفريقين على حكم المباراة محمد الحنفي وتوقف اللعب لتعرض محمود جنش حارس الزمالك للإصابة
GMT 19:24 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسانانطلاق الشوط الثاني بتبديل جديد للأهلي ودخول إسلام محارب وخروج حسام عاشور
GMT 18:22 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسانبطاقة صفراء أولي في اللقاء من نصيب لاعب الأهلي عمرو السولية بسبب الاشتباك مع لاعبي الزمالك
ظهرت النجمة آن هاثاواي، التي اشتهرت على الساحة السينمائية بعد دورها في فيلم ديزني "The Princess Diaries" 2001، بإطلالة متألقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean’s 8" ضمن فعاليات حدث "CinemaCon" لعام 2018 والمقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وارتدت الممثلة الشهيرة، فستانًا مذهلًا بدون أكمام وذو رقبة عالية، من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا"، والذي وصل سعره إلى 13500 جنيه إسترليني. وخطفت هاثاواي الأنظار لفستانها الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويتميز بنمط معقد من الفصوص الملونة بالأحمر، الأزرق، الفضي والذهبي مع خلفية باللون الكريمي. وأكملت آن هاثاواي إطلالتها في الحدث المقام في فندق سيزار بالاس، بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة ذات الكعب العال، وأقراط دائرية ذهبية ايضا مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة النيوود الوردي وظلال العيون البنية. وانضمت النجمة إلى فريق عمل الفيلم على السجادة
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