حفني يسجل الثاني الزمالك في شباك الأهلي

نجح أيمن حفني في تسجيل الهدف الثاني الزمالك ، في مفاجأة من العيار الثقيل في الدقيقة ٢١، عن طريق تمريرة عرضية متقنة من الجبهة اليسرى ، قابلها حفني بتسديدة مباغتة على يمين حارس الأهلي محمد الشناوي ، وسط غفلة من دفاع الأهلي .