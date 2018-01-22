أبو طالب العيسوي يعلن استقالته من قيادة الإسماعيلي

أعلن المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أبو طالب العيسوي، استقالته من منصبه، عقب التعادل بنتيجة 1/1 مع الأسيوطي سبورت، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.وأكد أبو طالب، خلال تصريحاته لقناة "ON Sport" أنه يواجه سوء توفيق كبير منذ أن تولي القيادة الفنية خلفاً للفرنسي سبستيان ديسابر، مشيرًا إلى أنّه "لم أتهرب من المسئولية، ولكن الظروف معاكسة، وقررت الاستقالة للتعاقد مع مدير فني أخر يلقي التوفيق مع الدراويش".وفقد الإسماعيلي نقطتين ثمينين في سباق المنافسة على الدوري بعد تعادل أمام الأسيوطي سبورت بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما في ملعب الإسماعيلية، ضمن فعاليات الأسبوع العشرين للدوري.