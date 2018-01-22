أبو طالب العيسوي يعلن استقالته من قيادة الإسماعيلي

أعلن المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أبو طالب العيسوي، استقالته من منصبه، عقب التعادل بنتيجة 1/1 مع الأسيوطي سبورت، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.وأكد أبو طالب، خلال تصريحاته لقناة "ON Sport" أنه يواجه سوء توفيق كبير منذ أن تولي القيادة الفنية خلفاً للفرنسي سبستيان ديسابر، مشيرًا إلى أنّه "لم أتهرب من المسئولية، ولكن الظروف معاكسة، وقررت الاستقالة للتعاقد مع مدير فني أخر يلقي التوفيق مع الدراويش".وفقد الإسماعيلي نقطتين ثمينين في سباق المنافسة على الدوري بعد تعادل أمام الأسيوطي سبورت بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما في ملعب الإسماعيلية، ضمن فعاليات الأسبوع العشرين للدوري.
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خطفت الممثلة كيرا نايتلي، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان سندانس السينمائي بعد أن كشفت عن تعرضها لاعتداء جنسي أربع مرات خلال المساء. ظهرت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، مرتدية بدلة سهرة باللون الأسود خلال العرض الأول لفيلمها الأخير "Colette"، يوم السبت، حيث أبدت أول ظهور علني لها منذ الادعاءات. وقالت الممثلة لـ"فاريتي" الأسبوع الماضي: "في حياتي الشخصية، عندما كنت في الحانات، يمكنني أن اتذكر انه تم الاعتداء عليّ أربع مرات بطرق مختلفة. وارتدت كيرا سترة عشاء تقليدية، قميص أبيض بياقة وربطة عنق زادته أناقة، مع بنطلون أسود واسع الساق وكعب أسود لطيف، وكان شعرها الأسود ملموم مع أحمر شفاه زادها جاذبية. نجمة Caribbean the of Pirates The شنت هجوما حادا على صناعة السينما في هوليوود فيما يتعلق بالسلوكيات السيئة تجاه النساء من قبل البعض.
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