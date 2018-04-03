الخطيب يغادر المستشفى ويبدأ العلاج الطبيعي

غادر رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، ، المستشفى ظهر اليوم الثلاثاء ، بعدما خضع للعديد من الفحوصات الطبية والأشعات والعلاج لمدة إثني عشر يومًا، حاول خلالها الفريق الطبي السيطرة على آلام الظهر المبرحة، التي تنتاب رئيس الأهلي لدرجة أثرت على حركة قدمه اليمنى، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه رئاسة النادي قبل أربعة شهور.

وقام الفريق المعالج للكابتن محمود الخطيب خلال الأيام الماضية بعملية حقن الظهر أكثر من مرة، وتلقى العلاج في نفس الوقت حتى لا يلجأ رئيس الأهلي للمسكنات مرة ثانية لتخفيف آلامه.

وأكد الفريق الطبي أن حالته تحسنت بنسبة وصلت إلى 60 % قبل مغادرته المستشفى، وهو مؤشر إيجابي كبير للاستجابة للعلاج الطبيعي والذي يبدأه رئيس الأهلي غدًا بأحد المراكز الطبية ويستمر لمدة أسبوعين، تحت إشراف الأطباء الذين يتابعون حالته، والتي باتت مطمئنة لكل محبيه.