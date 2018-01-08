سخرت جماهير الأهلي القليلة المتواجدة لمتابعة مباراة القمة 115 بين قطبي الكرة المصرية، من لاعبي الزمالك بعد تسجيل عبد الله السعيد الهدف الثاني للمارد الأحمر من ركلة جزاء.

وردد مشجعي الأهلي هتاف "يمين شمال الحقهم ياجلال" في رسالة لمدرب الزمالك الجديد إيهاب جلال الذي تعاقدت معه إدارة القلعة البيضاء لخلافة المونتنيجري نيبوشا.

ونجح الأهلي في إنهاء شوط المباراة الأول لصالحه 2 - 0 بهدفين لمؤمن زكربا وعبد الله السعيد في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 17 لمنافسات بطولة الدوري الممتاز.