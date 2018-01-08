منع وفد وكالة المنشطات من حضور القمة

وفد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات محيط استاد القاهرة بعد منعهم من دخول الاستاد لسحب عينات من لاعبي الاهلي والزمالك بعد نهاية اللقاء

وكان وفد الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات حضر للاستاد لسحب عينات من لاعبين من كل فريق عقب انتهاء المباراة، للخضوع لكشف المنشطات، قبل ان يتم منعه من الدخول بناء على قرار الأمن

جدير بالذكر أن الدوري المصري يشهد حاليا تطبيق الكشف عن المنشطات، وسبق وتم إيقاف محمد دبش لاعب بتروجت لتناوله عقاقير منشطة ويخضع للتحقيق حاليا.