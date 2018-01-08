منع وفد وكالة المنشطات من حضور القمة

وفد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات محيط استاد القاهرة بعد منعهم من دخول الاستاد لسحب عينات من لاعبي الاهلي والزمالك بعد نهاية اللقاء
وكان وفد الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات حضر للاستاد لسحب عينات من لاعبين من كل فريق عقب انتهاء المباراة، للخضوع لكشف المنشطات، قبل ان يتم منعه من الدخول بناء على قرار الأمن
جدير بالذكر أن الدوري المصري يشهد حاليا تطبيق الكشف عن المنشطات، وسبق وتم إيقاف محمد دبش لاعب بتروجت لتناوله عقاقير منشطة ويخضع للتحقيق حاليا.
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جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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