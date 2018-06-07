إسرائيل تطالب باستبعاد الأرجنتين من كأس العالم

تقدم اتحاد كرة القدم فى إسرائيل بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد ليونيل ميسي ولاعبى المنتخب الأرجنتيني بعد قرارهم بإلغاء المباراة الودية التى كان من المحدد لها السبت المقبل، فى إطار استعدادات التانجو لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.
وفقاً لما نشرته قناة " TyC Sports" الأرجنتينية ، فإن منتخب إسرائيل قدم شكوى ضد نظيره الأرجنتينى رسمياً إلى الفيفا من أجل حرمانه من المشاركة فى كأس العالم 2018 بتهمة العنصرية والتمييز الدينى بعد إلغاء المباراة الودية بين المنتخبين من قبل الاتحاد الأرجنتينى أمس،الأربعاء.
كما سيكون هناك وفداً من قبل شركة (COMTEC) المسئولة عن تنظيم المباراة الودية المُلغاة، سيسافر إلى مقر الفيفا بمدينة "زيوريخ" السويسرية مع مسئولى الاتحاد الإسرائيلي لتوضيح كل الحقائق حول تأجيل المباراة والخسائر المالية.
وقاد ليونيل ميسى قرار إلغاء المباراة الودية بين الأرجنتين وإسرائيل بعد التظاهرات التى نظمها عدد من الفلسطينيين فى مدينة برشلونة بالقرب من معسكر التانجو تنديداً بهذا الأمر، ثم حرق قميص الأسطورة أمام السفارة الأرجنتينية فى فلسطين.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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