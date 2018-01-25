البدري يقرر قيد علي لطفي في القائمة الإفريقية

حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر قيد علي لطفي، حارس مرمى الفريق الجديد، في قائمة الفريق الإفريقية، قبل نهاية فترة القيد الحالية.
وقال البدري، إنه استقر على قيد لطفي في القائمة الإفريقية، لتضم بذلك قائمة الفريق ثلاثة حراس مرمى هم، شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، استعدادًا لخوض البطولة الإفريقية، التي يسعى الأهلي لاستعادة لقبها الذي توج به ثماني مرات من قبل.
يذكر أن الأهلي قد تعاقد مع علي لطفي لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ من يناير الجاري.
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استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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