البدري يقرر قيد علي لطفي في القائمة الإفريقية

حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر قيد علي لطفي، حارس مرمى الفريق الجديد، في قائمة الفريق الإفريقية، قبل نهاية فترة القيد الحالية.

وقال البدري، إنه استقر على قيد لطفي في القائمة الإفريقية، لتضم بذلك قائمة الفريق ثلاثة حراس مرمى هم، شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، استعدادًا لخوض البطولة الإفريقية، التي يسعى الأهلي لاستعادة لقبها الذي توج به ثماني مرات من قبل.

يذكر أن الأهلي قد تعاقد مع علي لطفي لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ من يناير الجاري.