تركي آل الشيخ يعزى محمد فضل في وفاة نجله

قدم رئيس هيئة الرياضة السعودية المستشار تركي آل الشيخ، واجب العزاء للاعب الأهلي السابق محمد فضل فى وفاة نجله، داعيا الله أن يرزق أهله الصبر والسلوان.



وقال آل الشيخ فى بيان أصدره: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. صادق العزاء والمواساة للاعب محمد فضل في وفاة نجله ...داعياً المولى عز وجل أن يرزق أهله الصبر والسلوان، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك".