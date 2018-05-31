تركي آل الشيخ يعزى محمد فضل في وفاة نجله

قدم رئيس هيئة الرياضة السعودية المستشار تركي آل الشيخ، واجب العزاء للاعب الأهلي السابق محمد فضل فى وفاة نجله، داعيا الله أن يرزق أهله الصبر والسلوان.
وقال آل الشيخ فى بيان أصدره: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. صادق العزاء والمواساة للاعب محمد فضل في وفاة نجله ...داعياً المولى عز وجل أن يرزق أهله الصبر والسلوان، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك".
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ظهرت النجمة العالمية، اميليا كلارك، بإطلالة جذابة وأنيقة خلال حفلة "the American Songbook" المقامة في مدينة نيويورك الأميركية. ولفتت الممثلة البريطانية البالغة من العمر 31 عامًا، الأنظار إليها، بفستان أسود من دون أكمام مع خط عنق منحني، ونسقت معه سترة قصيرة وبأكمام طويلة مزينة بخيوط باللون الكحلي وازرار سوداء. وأكملت نجمة "Game Of Thrones" إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ومن الناحية الجمالية، تألقت بشعرها القصير المنسدل، أما الماكياج فكان ناعمًا مع إضافة الماسكارا السوداء ولمسة من أحمر الشفاه اللامع وأحمر الخدود الوردي. واميليا كلارك نالت شهرة عالمية بعد أن لعبت أحد أدوار البطولة في المسلسل الأكثر شهرة "Thrones of Game- لعبة العروش" وأصبحت واحدة من أهم النجمات ومن أبرز الوجوه المعروفة. وكشفت في وقت سابق أنها ستحصل على وشم تنين لتخليد النهاية الحتمية للسلسلة الملحمية، التي استطاعت تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة
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