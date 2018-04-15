إيندهوفن يتوج بلقب الدوري الهولندي للمرة الـ24 في تاريخه

توج فريق إيندهوفن بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم، اليوم الأحد، بتغلبه على ضيفه أياكس 3-0 خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري.