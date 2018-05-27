وجه اللاعب محمد النني، نجم المنتخب المصري المتحرف ضمن صفوف أرسنال الإنجليزى، رسالة دعم لنجم ليفربول محمد صلاح، مشددا على أن إصابته لن تمنعه عن تحقيق حلمه، فى إشارة للمشاركة فى كأس العالم.

وكتب النني عبر حسابه الرسمى على تويتر: "إصابتك مش هتمنعك عن تحقيق الحلم، الموضوع مفيش فيه اختيار أنت لازم ترجع وأقوى من الأول، عندنا هدف هنوصله وحلم هنكمله زى ما بدأناه مع بعض".

