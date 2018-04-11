أول تعليق من محمد صلاح علي قرار احتساب الهدف المثير للجدل لكين

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تغريدة عبر حسابه على تويتر، تزامنًا مع قرار الاتحاد الإنجليزي باحتساب الهدف المثير للجدل لصالح هاري كين.

وكان توتنهام طلب رسميًا احتساب الهدف الثاني في ستوك سيتي إلى هاري كين بدلا من كريستيان إيريكسين، قبل أن يعلن الاتحاد الإنجليزي موافقته على الطلب (طالع التفاصيل). وكتب صلاح باللغة الإنجليزية على تويتر متعجبًا: "?Wooooooow really" بمعنى: "حقًا".

يذكر أن فارق الأهداف بين محمد صلاح متصدر هدافي بريميرليج بـ29 هدفًا، وأقرب ملاحقيه هاري كين (25 هدفًا)، تقلص إلى 4 أهداف قبل خمس جولات من نهاية المسابقة.