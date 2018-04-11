أول تعليق من محمد صلاح علي قرار احتساب الهدف المثير للجدل لكين

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تغريدة عبر حسابه على تويتر، تزامنًا مع قرار الاتحاد الإنجليزي باحتساب الهدف المثير للجدل لصالح هاري كين.
وكان توتنهام طلب رسميًا احتساب الهدف الثاني في ستوك سيتي إلى هاري كين بدلا من كريستيان إيريكسين، قبل أن يعلن الاتحاد الإنجليزي موافقته على الطلب (طالع التفاصيل). وكتب صلاح باللغة الإنجليزية على تويتر متعجبًا: "?Wooooooow really" بمعنى: "حقًا".
يذكر أن فارق الأهداف بين محمد صلاح متصدر هدافي بريميرليج بـ29 هدفًا، وأقرب ملاحقيه هاري كين (25 هدفًا)، تقلص إلى 4 أهداف قبل خمس جولات من نهاية المسابقة.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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