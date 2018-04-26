ندفيد مفاجأة تشكيل الأهلي للزمالك

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك المحدد لها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، وجاء تشكيل الأهلي كالتالي حراسة المرمي : محمد الشناوي خط الدفاع : أحمد فتحي – سعد سمير – أيمن أشرف – صبري رحيل خط الوسط : عمرو السولية – حسام عاشور – نيدفيد – وليد سليمان خط الهجوم : جونيور أجاي – مروان محسن