ندفيد مفاجأة تشكيل الأهلي للزمالك

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك المحدد لها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، وجاء تشكيل الأهلي كالتالي حراسة المرمي : محمد الشناوي خط الدفاع : أحمد فتحي – سعد سمير – أيمن أشرف – صبري رحيل خط الوسط : عمرو السولية – حسام عاشور – نيدفيد – وليد سليمان خط الهجوم : جونيور أجاي – مروان محسن
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ظهرت النجمة آن هاثاواي، التي اشتهرت على الساحة السينمائية بعد دورها في فيلم ديزني "The Princess Diaries" 2001، بإطلالة متألقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean’s 8" ضمن فعاليات حدث "CinemaCon" لعام 2018 والمقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وارتدت الممثلة الشهيرة، فستانًا مذهلًا بدون أكمام وذو رقبة عالية، من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا"، والذي وصل سعره إلى 13500 جنيه إسترليني. وخطفت هاثاواي الأنظار لفستانها الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويتميز بنمط معقد من الفصوص الملونة بالأحمر، الأزرق، الفضي والذهبي مع خلفية باللون الكريمي. وأكملت آن هاثاواي إطلالتها في الحدث المقام في فندق سيزار بالاس، بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة ذات الكعب العال، وأقراط دائرية ذهبية ايضا مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة النيوود الوردي وظلال العيون البنية. وانضمت النجمة إلى فريق عمل الفيلم على السجادة
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