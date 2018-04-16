الأهلي يعلن التجديد لندفيد ٥ مواسم

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تم تجديد عقده لمدة خمس سنوات قادمة.
وأضاف: "عقد نيدفيد كان ينتهي بنهاية الموسم القادم. ولكن حرصًا على استقرار الفريق، خاصة بالنسبة للعناصر التي تمثل المستقبل، تم التجديد لكريم نيدفيد الذي وقع على بياض، وترك تقدير المقابل المالي للجنة الكرة، برئاسة محمود الخطيب".
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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