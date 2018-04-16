الأهلي يعلن التجديد لندفيد ٥ مواسم

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تم تجديد عقده لمدة خمس سنوات قادمة.

وأضاف: "عقد نيدفيد كان ينتهي بنهاية الموسم القادم. ولكن حرصًا على استقرار الفريق، خاصة بالنسبة للعناصر التي تمثل المستقبل، تم التجديد لكريم نيدفيد الذي وقع على بياض، وترك تقدير المقابل المالي للجنة الكرة، برئاسة محمود الخطيب".