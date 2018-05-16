رئيس نادى الزمالك يفجر مفاجاة بشأن اللاعب عبد الله السعيد

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية عن أخبار ملف اللاعب عبد الله السعيد مع نادى الزمالك؛ حيث تحدث منصور انهم قاموا بإرسال إنذار على يد محضر إلى اللاعب لاعادة مبلغ الـ40 مليون جنيه وتابع أن إدارة النادى تمتلك كافة المستندات التى تؤكد حصول اللاعب على هذا المبلغ قبل تجديد تعاقده مع الأهلى، وكان اللاعب قد وقع للزمالك قبل ان يقوم بالتجديد للأهلى وحصل على مقدم تعاقد فى الازمة الشهيرة التى لم تنتهى.
GMT 10:32 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايومارادونا من تدريب الفجيرة إلى رئاسة دينامو بريست البيلاروسي
GMT 23:16 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايوالهومنتمن يُتوّج للمرّة الأولى بتاريخه ببطولة لبنان لكرة السلّة لموسم 2017 - 2018 بعد فوزه على الرياضي بالمباراة النهائيّة الأخيرة بنتيجة 74 - 59
GMT 16:52 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايوهاشتاج "ارحل يابدري" يتصدّر تويتر
GMT 14:57 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايوالأهلي يتلقى الهدف الثاني من ركلة جزاء
GMT 14:56 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايوالأهلي يتلقى الهدف الأول من ديريك نسيبابي
تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
أرسل تعليقك