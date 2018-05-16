رئيس نادى الزمالك يفجر مفاجاة بشأن اللاعب عبد الله السعيد

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية عن أخبار ملف اللاعب عبد الله السعيد مع نادى الزمالك؛ حيث تحدث منصور انهم قاموا بإرسال إنذار على يد محضر إلى اللاعب لاعادة مبلغ الـ40 مليون جنيه وتابع أن إدارة النادى تمتلك كافة المستندات التى تؤكد حصول اللاعب على هذا المبلغ قبل تجديد تعاقده مع الأهلى، وكان اللاعب قد وقع للزمالك قبل ان يقوم بالتجديد للأهلى وحصل على مقدم تعاقد فى الازمة الشهيرة التى لم تنتهى.