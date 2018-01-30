البدري يعلن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

أعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء اليوم الثلاثاء بالجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوى علي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني وباسم علي وعمرو السولية وهشام محمد وعبد الله السعيد وأحمد حمودي وجونيور أجايى ووليد أزارو.