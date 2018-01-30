البدري يعلن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

أعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء اليوم الثلاثاء بالجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوى علي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني وباسم علي وعمرو السولية وهشام محمد وعبد الله السعيد وأحمد حمودي وجونيور أجايى ووليد أزارو.
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تألقت النجمة العالمية ريتا أورا، على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز جرامي السنوي في دورته الـ60، التي تقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك الأميركية، ليلة الأحد. وكافحت المغنية المولودة في لندن من أجل ترويض ثوبها الأسود المذهل لوضعه في مكانه، إذ إن فتحة الفستان الجانبية والمرتفعة تبرز لمحة عن ساقها، فضلا عن جسدها الممشوق. وعلى الرغم من العرض الجريء فإن النجمة متعددة المواهب البالغة من العمر 27 عاما، زادت من جاذبيتها في أهم أحداث صناعة الموسيقى هذا العام، من خلال ملابسها المثيرة. ووضعت ريتا أورا وردة بيضاء على صدر فستانها المثير للجدل وذلك دعما لحملة Time’s Up المناهضة للتحرش، مثلما فعل أغلب نجوم الحفلة إذ وضعوا وردة بيضاء دعما لحملة مناهضة التحرش. وقبل وصولها إلى السجادة الحمراء، شوهدت تقاوم فستانها من الهواء
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