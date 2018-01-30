البدري يعلن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي
آخر تحديث GMT00:08:07
العرب اليوم -
العرب اليوم -
العرب اليوم -
طيران التحالف العربي يستهدف مخازن أسلحة تابعة لمليشيا ‎الحوثي بالقرب من معسكر الخرافي شمال اليمن مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع الحوثيين في العاصمة صنعاء شمال اليمن، وانفجارات عنيفة تهز المدينة. ناطق الحكومة اليمنية راجح بادي: مليشيات المجلس الانتقالي استخدمت أسلحة نوعية لمهاجمة مقر اللواء الرابع حماية رئاسية والسيطرة عليه . وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية " الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، خلال اليومين الماضيين خلفت 21 قتيلا و290 جريحاً" . مقتل طفل متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع الاحتلال في المغير البدري يعلن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي نقل رئيس الحكومة اليمنية وعدد من الوزراء إلى معسكر قيادة التحالف في مديرية البريقة جنوب اليمن. اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في قرية دير نظام قضاء رام الله عناصر من الحزام الأمني والمجلس الانتقالي يحرقون منزل العميد مهران قباطي قائد اللواء الرابع حماية رئاسية في مدينة عدن جنوب اليمن القوة الصاروخية التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، تعلن استهدف مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي مؤكدة أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

البدري يعلن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

العرب اليوم -

العرب اليوم - البدري يعلن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

حسام البدري
القاهرة – خالد الإتربي

أعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء اليوم الثلاثاء بالجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوى علي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني وباسم علي وعمرو السولية وهشام محمد وعبد الله السعيد وأحمد حمودي وجونيور أجايى ووليد أزارو.

رياضة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البدري يعلن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي البدري يعلن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي



أخبار ذات صلة

GMT 17:34 2018 الخميس ,25 كانون الثاني / يناير

البدري يقرر قيد علي لطفي في القائمة الإفريقية
العرب اليوم - البدري يقرر قيد علي لطفي في القائمة الإفريقية

GMT 11:12 2018 الخميس ,25 كانون الثاني / يناير

البدري يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الرجاء
العرب اليوم - البدري يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الرجاء

GMT 12:03 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / يناير

البدري يعلن مقاضاته لـ منتحيل شخصيته على التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - البدري يعلن مقاضاته لـ منتحيل شخصيته على التواصل الاجتماعي

GMT 14:58 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / يناير

البدري يوضح حقيقة رفضه تعاقد الأهلي مع السومة
العرب اليوم - البدري يوضح حقيقة رفضه تعاقد الأهلي مع السومة

GMT 14:04 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبر

أحمد عادل والشيخ يقودان تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة طنطا
العرب اليوم - أحمد عادل والشيخ يقودان تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة طنطا

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البدري يعلن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي البدري يعلن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تُقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون في نيويورك

ريتا أورا تتألق في حفلة توزيع جوائز غرامي السنوي

نيويورك ـ مادلين سعاده

تألقت النجمة العالمية ريتا أورا، على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز جرامي السنوي في دورته الـ60، التي تقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك الأميركية، ليلة الأحد. وكافحت المغنية المولودة في لندن من أجل ترويض ثوبها الأسود المذهل لوضعه في مكانه، إذ إن فتحة الفستان الجانبية والمرتفعة تبرز لمحة عن ساقها، فضلا عن جسدها الممشوق. وعلى الرغم من العرض الجريء فإن النجمة متعددة المواهب البالغة من العمر 27 عاما، زادت من جاذبيتها في أهم أحداث صناعة الموسيقى هذا العام، من خلال ملابسها المثيرة. ووضعت ريتا أورا وردة بيضاء على صدر فستانها المثير للجدل وذلك دعما لحملة Time’s Up المناهضة للتحرش، مثلما فعل أغلب نجوم الحفلة إذ وضعوا وردة بيضاء دعما لحملة مناهضة التحرش. وقبل وصولها إلى السجادة الحمراء، شوهدت تقاوم فستانها من الهواء

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:57 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير

ديور تستوحي من قصر فرساي مجموعة من المجوهرات
العرب اليوم - ديور تستوحي من قصر فرساي مجموعة من المجوهرات

GMT 07:08 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير

جزيرة فارو الدنماركية أصبحت تجمعًا سياحيًا
العرب اليوم - جزيرة فارو الدنماركية أصبحت تجمعًا سياحيًا

GMT 03:58 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير

الحديقة المنزلية مهما كانت صغيرة يمكن تحويلها إلى روضة
العرب اليوم - الحديقة المنزلية مهما كانت صغيرة يمكن تحويلها إلى روضة

GMT 09:38 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير

أنجيلا ميركل تسخر مما تريده بريطانيا في مؤتمر دافوس
العرب اليوم - أنجيلا ميركل تسخر مما تريده بريطانيا في مؤتمر دافوس

GMT 10:59 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير

اضطرابات داخل "لوس أنجلوس تايمز " بسبب اختيار المحرريين
العرب اليوم - اضطرابات داخل "لوس أنجلوس تايمز " بسبب اختيار المحرريين

GMT 02:32 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / يناير

"ديور" تطلق مجموعة مجوهراتها بتوقيع فيكتوار دي كاستيلان
العرب اليوم - "ديور" تطلق مجموعة مجوهراتها بتوقيع فيكتوار دي كاستيلان

GMT 06:12 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / يناير

أفضل عطلات الشواطئ في الجزر اليونانية لعام 2018
العرب اليوم - أفضل عطلات الشواطئ في الجزر اليونانية لعام 2018

GMT 06:53 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / يناير

منزل عائلي فخم يزخر بإبداع ثلاثة أجيال في لندن
العرب اليوم - منزل عائلي فخم يزخر بإبداع ثلاثة أجيال في لندن

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab