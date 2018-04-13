أجايي ومحسن يقودان هجوم الاهلي امام الداخلية

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش بالسلام، ضمن مباريات دور ال16 من مسابقة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: صبري رحيل، أيمن أشرف، محمد نجيب، أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان.

خط الهجوم: أجايي، ميدو جابر، مروان محسن