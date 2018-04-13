أجايي ومحسن يقودان هجوم الاهلي امام الداخلية

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش بالسلام، ضمن مباريات دور ال16 من مسابقة كأس مصر.
وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي..
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: صبري رحيل، أيمن أشرف، محمد نجيب، أحمد فتحي.
خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان.
خط الهجوم: أجايي، ميدو جابر، مروان محسن
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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